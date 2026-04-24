ВМС Индии включили Ормузский пролив в зону основных интересов

Военно-морские силы Индии включили Ормузский пролив в зону основных интересов на фоне его продолжающейся блокады, сообщает The Times of India со ссылкой на новую стратегию безопасности ВМС страны.
Пролив вошел в этот список как один из критических важных узлов Индии: через него проходят основные морские пути, связывающие страну с энергетическими рынками Ближнего Востока.
По прогнозу, в ближайшие годы вырастет интенсивность «внешнего влияния». Это произойдет по мере расширения экономического и стратегического взаимодействия Индии с другими странами и затронет национальные интересы. В документе отметили, что вся морская зона за пределами основной определяется как «вторичная» зона интересов.
Через Ормузский пролив проходит около 20% мировых поставок нефти и до 30% сжиженного природного газа. После начала военной операции Иран заявил о закрытии акватории, что привело к резкому скачку цен на энергоносители и глобальному энергетическому кризису.
11 апреля американский президент заявил о начале расчистки Ормузского пролива от иранских мин «в качестве услуги для стран всего мира». По оценкам Пентагона, для выполнения этой цели потребуется минимум полгода.
