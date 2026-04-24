Politico: премьер Албании Рама раскритиковал ЕС за «стратегическую» ошибку в отношении России

В интервью европейскому бюро Politico премьер-министр Албании Эди Рама выразил сожаление из-за разрыва Европейским союзом связей с Россией.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, на полях экономического форума в Дельфах Рама заявил, что Европа, перекрыв всех каналы связей с Россией, допустила большую ошибку.

Европа совершила серьезную стратегическую ошибку, не взаимодействуя напрямую с российским руководством, чтобы положить конец войне на Украине.

Эди Рама
премьер-министр Албании

По словам албанского премьера, Европа должна «всегда разговаривать со всеми», в противном случае она рискует оказаться «на обочине» возможного мирного урегулирования.

Чем больше мы будем откладывать (разговор с Россией), тем меньше у нас будет права голоса в конце, потому что Россия — как бы ни закончилась эта война — никуда не денется.

Эди Рама
премьер-министр Албании

Рама подчеркнул, что Албания не зависит от России в плане поставок энергоносителей и инвестиций и поэтому его слова можно считать непредвзятым мнением.

Politico обращает внимание на то, что высказывания албанского лидера идут вразрез с подходом высокопоставленных чиновников ЕС, таких как председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и главный дипломат ЕС Кая Каллас. Они избегают прямых контактов с российскими лидерами, утверждая, что такие переговоры бессмысленны.

Рама также заявил, что намерен самостоятельно выбирать внешнеполитический курс, в том числе возможность «симпатизировать» администрации Трампа. Он поддержал цели Вашингтона в отношении Ирана и подтвердил, что позволит американским военным проводить операции из Албании при условии, что США обеспечат «защиту воздуха, которой у нас в стране нет».

При этом Рама добавил, что это не мешает ему быть «на 100 процентов приверженным Европе» в достижении ее стратегических целей.

