Китайские власти опровергли слова Трампа о «подарке» Ирану

Министерство иностранных дел Китая отвергло заявление президента США Дональда Трампа в том, что перехваченное американскими войсками грузовое судно под иранским флагом могло перевозить военную или иную помощь из КНР, передает Reuters.

Источник: AP 2024

«Китай выступает против любых обвинений и связей, не имеющих под собой фактических доказательств», — заявил журналистам в Пекине представитель министерства Го Цзякунь.

20 апреля грузовое судно Touska под иранским флагом пыталось прорваться сквозь военно-морскую блокаду. Американский эсминец с ракетным вооружением перехватил его. Иранский экипаж отказался подчиниться, поэтому корабль США остановил судно на месте, пробив дыру в машинном отделении, пояснял американский лидер.

На следующий день Трамп заявил телеканалу CNBC, что на корабле «было кое-что не очень приятное. Возможно, подарок из Китая».

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше