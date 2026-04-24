Политолог раскрыл, могут ли США выгнать Испанию из НАТО

Эксперт допустил, что информация о вероятном исключении Испании из состава НАТО распространяется с целью оказания давления на участников военного альянса. Блохин отметил, что испанцы не играют значимой роли в блоке, так как находятся в стороне от военных конфликтов и очагов напряжения.
Политолог уточнил, что давление на Испанию следует воспринимать как способ влияния американцев на других участников объединения. Таким образом Белый дом старается добиться того, чтобы другие члены НАТО, боясь, что США могут их исключить из блока, согласились увеличивать отчисления и помогли Вашингтону в противостоянии с Ираном.
Он добавил, что Трамп, критикуя НАТО, чаще всего упрекал союзников в недостаточном финансировании и отказе от поддержки США в конфликте с Исламской Республикой.