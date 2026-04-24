Политолог раскрыл, могут ли США выгнать Испанию из НАТО

Вашингтон не инициирует выход Испании из Североатлантического альянса, а угрозы американского президента Дональда Трампа об исключении страны из НАТО не будут реализованы на практике. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог‑американист Константин Блохин.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Эксперт допустил, что информация о вероятном исключении Испании из состава НАТО распространяется с целью оказания давления на участников военного альянса. Блохин отметил, что испанцы не играют значимой роли в блоке, так как находятся в стороне от военных конфликтов и очагов напряжения.

«В реальности, я думаю, что даже если дойдет до каких‑то серьезных пертурбаций, то, в принципе, НАТО мало что потеряет. Но я сомневаюсь, что Испанию реально исключат из альянса», — объяснил собеседник NEWS.ru.

Политолог уточнил, что давление на Испанию следует воспринимать как способ влияния американцев на других участников объединения. Таким образом Белый дом старается добиться того, чтобы другие члены НАТО, боясь, что США могут их исключить из блока, согласились увеличивать отчисления и помогли Вашингтону в противостоянии с Ираном.

Он добавил, что Трамп, критикуя НАТО, чаще всего упрекал союзников в недостаточном финансировании и отказе от поддержки США в конфликте с Исламской Республикой.

Ранее Reuters со ссылкой на источник сообщило, что Пентагон намерен приостановить участие Испании в НАТО, а также воздействовать на другие страны, которые не предоставили США доступ к военным базам в период проведения операции в Иране.

