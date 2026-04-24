Хорватия не увидела возможности для Украины вступить в ЕС в 2027 году

На неформальном саммите глав государств и правительств ЕС на Кипре Пленкович встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе встречи они обсудили текущую ситуацию на Украине и выразили удовлетворение тем, что Венгрия и Словакия устранили препятствия для достижения консенсуса по займу Украине €90 млрд и 20 пакету санкций против России после возобновления поставок нефти через нефтепровод «Дружба».