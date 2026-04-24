Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович на своей странице в соцсети X заявил, что полноправное членство Украины в Евросоюзе с начала 2027 года невозможно.
«Хорватия поддерживает европейский путь Украины, но нереально завершить его к началу 2027 года. Как самое молодое государство-член, Хорватия осознает сложность и длительность процесса», — написал он.
По его словам, Киеву необходимы мощные гарантии безопасности, гораздо шире тех, что представляет Евросоюз. Поэтому мирное соглашение должно включать гарантии безопасности со стороны «сильных членов международного сообщества».
На неформальном саммите глав государств и правительств ЕС на Кипре Пленкович встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе встречи они обсудили текущую ситуацию на Украине и выразили удовлетворение тем, что Венгрия и Словакия устранили препятствия для достижения консенсуса по займу Украине €90 млрд и 20 пакету санкций против России после возобновления поставок нефти через нефтепровод «Дружба».
Прежде власти Украины неоднократно заявляли о своем стремлении присоединиться к ЕС в 2027 году.
«Мы также коснулись результатов выборов в Венгрии — после победы Петера Мадьяра [на выборах в парламент] мы ожидаем очень хорошего сотрудничества между 27 государствами — членами ЕС, особенно в отношении Украины», — добавил премьер-министр Хорватии.
Европарламент одобрил выделение Украине кредита в феврале. За это проголосовали 458 депутатов; 140 человек выступили против, еще 44 воздержались.
23 апреля председатель Европейского совета Антонио Кошта заявил о разблокировке кредита на €90 млрд для Украины и о принятии 20-го пакета санкций против России.
Как сообщал глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро, Евросоюз готов перечислять Украине первые транши из кредита в размере €90 млрд с середины мая.
По словам секретаря Совбеза России Сергея Шойгу, решение ЕС предоставить Украине кредит в размере €90 млрд служит шагом к утрате европейскими странами своего суверенитета. Он заявил, что новые расходы на помощь Украине лягут бременем на простых европейцев, которые и так уже столкнулись с существенным урезанием пенсионных и социальных программ. Шойгу также отметил, что долги стран ЕС уже превышают €15 трлн.
