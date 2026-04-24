Еврокомиссия подготовит план о коллективной обороне без участия США

После этих дискуссий Bloomberg сообщил 17 апреля, что Евросоюз проведет учения по отработке механизма взаимной помощи в случае нападения на одно из государств-членов, которые предполагают возможность действий без участия США. По словам собеседника агентства, симуляции будут моделировать процесс принятия решений при запросе одной из стран ЕС о военной поддержке. Первый этап пройдет среди послов ЕС в Брюсселе, затем обсуждение продолжится на встрече министров обороны в мае на Кипре.