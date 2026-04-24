Еврокомиссия подготовит план о коллективной обороне без участия США

Лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить план применения статьи 42.7 Договора ЕС о взаимной военной помощи, сообщил президент Кипра Никос Христодулидис, передает Rueters.
«Мы договорились, что Европейская комиссия подготовит план действий на случай, если какое-либо государство-член задействует статью 42.7. Нам необходимо ответить на ряд вопросов», — сказал он.
По словам Христодулидиса, в плане необходимо уточнить порядок реагирования, распределение запросов и формы поддержки. Глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что работа по детализации статьи уже ведется.
При этом источники агентства подчеркивают, что НАТО остается основой коллективной обороны, а механизмы ЕС рассматриваются как дополнительные инструменты, включая санкции, финансовую и гуманитарную помощь.
Ст. 42.7 Договора о Европейском союзе предусматривает, что, «если государство-член становится жертвой вооруженной агрессии на своей территории, другие государства-члены обязаны оказывать ему помощь всеми доступными им средствами» в соответствии со ст. 51 Устава ООН. Последняя закрепляет неотъемлемое право государств на индивидуальную или коллективную самооборону в случае вооруженного нападения.
При этом, в отличие от статьи 5 НАТО, она не имеет детализированных оперативных механизмов и военной структуры. Она применялась один раз — Францией после терактов в Париже в 2015 году.
Работа над документом ведется на фоне обсуждений надежности гарантий безопасности со стороны НАТО и США. Они усилились после заявлений американского президента Дональда Трампа о Гренландии. По данным Euractiv, новое руководство по применению статьи 42.7 может быть представлено уже в мае 2026 года.
После этих дискуссий Bloomberg сообщил 17 апреля, что Евросоюз проведет учения по отработке механизма взаимной помощи в случае нападения на одно из государств-членов, которые предполагают возможность действий без участия США. По словам собеседника агентства, симуляции будут моделировать процесс принятия решений при запросе одной из стран ЕС о военной поддержке. Первый этап пройдет среди послов ЕС в Брюсселе, затем обсуждение продолжится на встрече министров обороны в мае на Кипре.
