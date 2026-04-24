МИД предупредил о защите интересов России в Арктике «всеми средствами»

Россия готова использовать все имеющиеся средства для защиты своей безопасности в Арктике, в том числе, если понадобится, и силовые. Об этом заявил замглавы МИДа Александр Грушко в интервью порталу Arctic.
Российская сторона, по его словам, понимает, что в текущей «не самой благоприятной геополитической обстановке» рассчитывать «только на добропорядочность наших арктических соседей было бы наивным».
«Поэтому наша страна готова отстаивать свои интересы и защищать свою безопасность в Арктическом регионе при любых сценариях развития событий и использовать для этого все имеющиеся в нашем распоряжении политические, дипломатические, экономические, а в случае необходимости и силовые средства», — сказал он.
Грушко назвал военную деятельность России в Заполярье исключительно оборонительной.
«Соответствующая инфраструктура в Арктике существует давно, ее модернизация в последние годы отражает растущее внимание России к вопросам развития своих заполярных территорий, не представляет ни для кого угрозы и направлена в том числе на поддержку хозяйственной деятельности и жизнеобеспечения местного населения», — объяснил дипломат.
Ранее замминистра предупреждал, что ответные действия России на растущую активность Североатлантического альянса в Арктике не заставят себя ждать: у Москвы достаточно возможностей для адекватного реагирования, говорил он.
НАТО последовательно концентрирует свои силы и средства в высоких широтах, активно проводя учения по отработке различных сценариев в условиях низких температур, отмечал Грушко. Особую озабоченность российской стороны, по его словам, вызывают маневры, проводимые вблизи Арктической зоны России и Северного морского пути.
Арктика имеет особое стратегическое значение для России, говорил президент Владимир Путин. Ее роль растет в глобальном контексте: для экологии планеты, для мирового топливно-энергетического и сырьевого комплексов, для повышения устойчивости международных торговых и логистических связей, пояснял он.
Президент отмечал также значимость северного трансарктического маршрута. По его словам, она становится все более очевидной на фоне сбоев мировых транспортных цепочек из-за многочисленных конфликтов, в том числе на Ближнем Востоке.
«И таким же очевидным является усиление геополитической конкуренции, борьбы за позиции вокруг самой арктической зоны. Хотя хочу еще раз повторить, мы много раз об этом говорили — мы готовы к сотрудничеству», — заявил Путин накануне.
Ключевой задачей в регионе является повышение качества жизни, создание современных условий для учебы и работы, отдыха и воспитания детей, также отметил президент.