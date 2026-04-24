Токаев запустил проект Astana Smart City

АСТАНА, 24 апр — Sputnik. Проект Astana Smart City запустили в международном центре искусственного интеллекта Alem.ai.
Открыл его президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Это ключевая инициатива по созданию интеллектуальной городской инфраструктуры нового поколения, подчеркнули в пресс-службе президента.
Токаеву показали единую AI-платформу, объединяющую данные и системы города в режиме реального времени, а также возможности их практического применения для повышения эффективности управления.
Также в формате телемоста президент запустил сеть Tomorrow School в 14 регионах страны. Обучение здесь будет бесплатным и доступным гражданам старше 18 лет, включая тех, кто делает первые шаги в сфере информационных технологий.
Посетил Токаев и образовательную площадку — Центр креативных технологий TUMO Astana. Она ориентирована на подростков от 12 до 18 лет, желающих освоить цифровые и творческие навыки.
«Обучение осуществляется по 11 техническим и креативным направлениям, включая генеративный искусственный интеллект, программирование, разработку игр, анимацию, 3D-моделирование, робототехнику, кинопроизводство и цифровую музыку», — сообщили в Акорде.
Также главе государства презентовали концепцию AI Research University, исследовательский университет разместится на базе Alem.ai.
Студентам будет обеспечен доступ к национальной инфраструктуре искусственного интеллекта, включая alem.cloud, AlemLLM и ресурсы Astana Hub, рассказал министр науки и высшего образования Саясат Нурбек президенту. Начало обучения запланировано на 1 сентября 2026 года.