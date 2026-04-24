Пашинян призвал армян прекратить поиск родины за пределами республики

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в послании по случаю Дня памяти жертв геноцида армян 1915 года (24 апреля) призвал соотечественников отказаться от поиска родины за пределами республики. Его слова передает News.am.
«У нас есть государство и у нас есть мир. Государство и мир — это гарантии того, что геноцид армян больше не повторится. Для реализации этой исторической цели нам необходимо прекратить поиск родины за пределами международно признанной территории Республики Армения — 29 743 кв. км», — сказал Пашинян.
По словам премьера, территория республики вполне достаточна для процветания армянского народа. Десятки сел сегодня пустуют, а страна в целом не заселена должным образом. Тому причиной он назвал отсутствие мира и четкого понимания, что родина существует только в международно признанных границах, и призвал армян отказаться от многовековой логики изгнания и скитаний.
Пашинян также предупредил: силы, требующие возврата «потерянной родины» в исторических границах, толкают Армению к утрате государственности. Попытки вновь направить страну по этому пути, по его словам, равносильны «приглашению на эшафот».
«Свобода, безопасность и благополучие граждан Армении — это и есть реализация прерванных мечтаний всех наших мучеников. Мы идем этим путем. Слава павшим и да здравствует Республика Армения!» — заключил премьер.
24 апреля — День памяти жертв геноцида армян в Османской империи. В этот день в 1915 году в Константинополе были арестованы и впоследствии убиты сотни представителей армянской интеллигенции, что стало отправной точкой массового уничтожения и депортации армянского населения. В результате геноцида, по разным оценкам, погибло от 600 тыс. до 1,5 млн человек, были разрушены более 2,5 тыс. сел и 2350 церквей. Это событие считается первым подобным актом в XX веке и дало толчок к появлению самого термина «геноцид» в международном праве. Трагедия признана более чем 30 странами мира, включая Россию, но отрицается современной Турцией. Ежегодно в эту дату по всему миру проходят поминальные церемонии, а кульминацией служит посещение мемориального комплекса Цицернакаберд в Ереване.
