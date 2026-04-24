Пашинян призвал армян прекратить поиск родины за пределами республики

24 апреля — День памяти жертв геноцида армян в Османской империи. В этот день в 1915 году в Константинополе были арестованы и впоследствии убиты сотни представителей армянской интеллигенции, что стало отправной точкой массового уничтожения и депортации армянского населения. В результате геноцида, по разным оценкам, погибло от 600 тыс. до 1,5 млн человек, были разрушены более 2,5 тыс. сел и 2350 церквей. Это событие считается первым подобным актом в XX веке и дало толчок к появлению самого термина «геноцид» в международном праве. Трагедия признана более чем 30 странами мира, включая Россию, но отрицается современной Турцией. Ежегодно в эту дату по всему миру проходят поминальные церемонии, а кульминацией служит посещение мемориального комплекса Цицернакаберд в Ереване.