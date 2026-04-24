Эксперт назвал учения Европы открытой подготовкой к конфликту с РФ

По словам эксперта, России приходится отвечать на вызовы, связанные с провокациями из‑за учений НАТО. Он пояснил, что, как только иностранные самолеты приближаются к российским границам, самолеты‑перехватчики ВС РФ поднимаются в воздух — так же они будут действовать и во время учений Франции и Польши. Специалист обратил внимание на то, что подобные маневры западных военных усиливают напряженность и могут привести к прямому столкновению.
«Москва не претендует на захват чужих территорий и даже не артикулирует это в информационном пространстве. Зато западные политики постоянно говорят, что Россия хочет кого‑то захватить, и проводят учения с ударами по нашей территории. Они открыто готовятся к войне, которая нужна им, чтобы вытянуть свои экономики из рецессии», — объяснил собеседник «Ленты.ру».
Он напомнил, что европейские политики не раз делали заявления, свидетельствующие о подготовке к конфликту. Так, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что к 2039 году армия ФРГ должна стать самой мощной в Европе. По мнению Кошкина, выбор даты не случаен — в 1939 году фашистская армия начала оккупировать страны Европы.
Также эксперт напомнил, что в семи странах Европы уже запущено производство дронов для ВСУ, причем предприятия созданы по инициативе Запада.
Ранее стало известно о подготовке к проведению ядерных учений Франции и Польши в Балтийском море. Участники военных маневров будут имитировать применение ядерного оружия против России. В тренировках задействуют французские истребители Rafale.