Эксперт назвал учения Европы открытой подготовкой к конфликту с РФ

Военные маневры Франции и Польши у границ России и формирование европейскими странами новых военных подразделений вне рамок НАТО могут привести к эскалации и свидетельствуют о подготовке Запада к войне. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал заведующий кафедрой политического анализа и социально‑психологических процессов РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

По словам эксперта, России приходится отвечать на вызовы, связанные с провокациями из‑за учений НАТО. Он пояснил, что, как только иностранные самолеты приближаются к российским границам, самолеты‑перехватчики ВС РФ поднимаются в воздух — так же они будут действовать и во время учений Франции и Польши. Специалист обратил внимание на то, что подобные маневры западных военных усиливают напряженность и могут привести к прямому столкновению.

«Москва не претендует на захват чужих территорий и даже не артикулирует это в информационном пространстве. Зато западные политики постоянно говорят, что Россия хочет кого‑то захватить, и проводят учения с ударами по нашей территории. Они открыто готовятся к войне, которая нужна им, чтобы вытянуть свои экономики из рецессии», — объяснил собеседник «Ленты.ру».

Он напомнил, что европейские политики не раз делали заявления, свидетельствующие о подготовке к конфликту. Так, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что к 2039 году армия ФРГ должна стать самой мощной в Европе. По мнению Кошкина, выбор даты не случаен — в 1939 году фашистская армия начала оккупировать страны Европы.

Также эксперт напомнил, что в семи странах Европы уже запущено производство дронов для ВСУ, причем предприятия созданы по инициативе Запада.

Ранее стало известно о подготовке к проведению ядерных учений Франции и Польши в Балтийском море. Участники военных маневров будут имитировать применение ядерного оружия против России. В тренировках задействуют французские истребители Rafale.

