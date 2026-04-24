Лукашенко сказал, что необходимо белорусам, чтобы выжить

Белорусский лидер в Мозырском районе обратил внимание на важность поддержания дисциплины. При этом Лукашенко сказал, что нужно белорусам, чтобы выжить.
— Должна быть железная дисциплина, если мы хотим выжить, — подчеркнул он.
Здесь же Лукашенко подметил, что никому другому в Беларуси, так как жителям Гомельщины, это понятно.
— Кому-кому, а гомельчанам это не надо объяснять: посмотрите на юг — поймете (речь про украинский конфликт. — Ред.), — заявил белорусский президент.