Politico рассказала о «похмелье» ЕС после принятия антироссийских санкций

После эйфории, связанной с одобрением кредита Украине, страны ЕС осознали, что перед ними стоит множество проблем и кризисов. Об этом пишет Politico в статье под названием «После того как лидеры ЕС подняли бокалы за кредит в размере 90 миллиардов евро, им предстоит пережить похмелье», посвященной происходящему на саммите лидеров стран Евросоюза на Кипре.
«Лидеры [Евросоюза], выступающие против вступления Украины в ЕС, больше не могут прикрываться позицией [уходящего премьера Венгрии Виктора] Орбана», — сообщил один из источников издания среди европейских чиновников.
Politico отмечает, что единство в ЕС годами строилось на борьбе с Орбаном, но теперь, когда его партия ФИДЕС проиграла выборы, «даже иллюзия этого единого фронта рассеялась».
Издание перечисляет масштабные задачи, которые предстоит решить Евросоюзу: принять Украину в ЕС, усилить положение о взаимной обороне блока, защититься от экономических последствий войны в Иране и распределить коллективный бюджет в размере 1,8 триллиона евро еще на семь лет.
Согласно Politico, саммит показал, насколько сложно странам Евросоюза прийти к единому мнению о дальнейших действиях. Несмотря на снятие Венгрией и Словакией вето с кредита для Киева и принятие 20-го пакета санкций против России, «праздник будет недолгим», пишет издание.
Также спорными являются вопросы, связанные с обороной. В частности, президент не входящего в НАТО Кипра Никос Христодулидис напомнил о статье 42.7 Договора о Европейском союзе, которая в случае агрессии против страны ЕС обязывает другие государства объединения прийти ей на помощь. Однако согласно присутствовавшим на саммите дипломатам, которых цитирует Politico, в итоге лидеры обсуждали в основном геополитику и цены на энергоносители, а дискуссия по статье 42.7 едва сдвинулась с мертвой точки.
Разногласия вызывает и ситуация вокруг Ирана. Если Кипр настаивает на участии ЕС в ближневосточном урегулировании, то в целом в Брюсселе и других столицах преобладает мнение, что это «не война Европы».
О разблокировке кредита ЕС в 90 млрд евро для Украины сообщил 23 апреля председатель Европейского совета Антониу Кошта. По словам главы Минфина Кипра Макиса Керавноса, выплаты кредита начнутся в кратчайшие сроки, «оказывая жизненно важную поддержку наиболее насущным бюджетным потребностям Украины».
Кроме этого, был одобрен 20-й пакет санкций против России, в который вошли физлица, юрлица, 20 банков и более 40 судов, а также были запрещены операции с криптовалютой RUBx и с портами Мурманск и Туапсе. Российские власти считают западные санкции незаконными.