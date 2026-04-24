В США одобрили первую «золотую визу» Трампа за $1 млн

Администрация Трампа одобрила только одну «золотую визу» за $1 млн, предоставляющую ВНЖ. Об этом заявил министр торговли США Говард Лютник и подчеркнул, что заявки подали еще сотни человек, передает Reuters.
«Недавно они одобрили заявку только одного человека, а в очереди на рассмотрение стоят сотни. Это новая программа, они только что ее запустили и хотели убедиться, что все сделано идеально», — сказал Лютник, отметив, что в процесс входила «тщательную проверку».
В феврале прошлого года президент США Дональд Трамп анонсировал продажу «золотых» видов на жительство. В декабре программа была запущена. Она позволяет заявителям заплатить $15 тыс. в МВД США за ускоренное рассмотрение заявления. После проверки биографических данных заявители должны сделать взнос в размере $1 млн для получения визы, аналогичной грин-карте, которая позволяет жить и работать в США.
В декабре Лютник сообщил, что около 10 тыс. человек зарегистрировались на получение «золотой карты» в период предварительной регистрации и он ожидает, что это сделают еще многие. «Я ожидаю, что со временем мы продадим тысячи таких карт и соберем миллиарды долларов», — сказал он тогда.
В марте прошлого года Лютник заявил, что за день продал 1000 «золотых виз» («золотых карт») для переезда в США. Он отметил, что все средства будут направлены на погашение государственного долга.
