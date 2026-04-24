В правительстве Омской области заявили о кадровых решениях

На портале правовой информации в пятницу, 24 апреля 2026 года, опубликованы распоряжения о переназначении двух заместителей министра.
Так, 25 апреля 2026 года сроком на один год переназначен заместителем министра промышленности и торговли Омской области Владимир Путий. Он занимает эту должность с апреля 2025 года.
Также свой пост сохранила заместитель министра внутренней политики — руководитель департамента информационно-правового обеспечения кадровой политики и государственной службы Омской области Ольга Колесник. Ее полномочия продлены на год с 24 апреля 2026 года. Колесник впервые заняла этот пост в 2024 году.