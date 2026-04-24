СМИ: Макрон настаивает на передаче Грецией Украине истребителей Mirage

Франция давно требует передать Украине имеющиеся на вооружении Греции истребители Mirage 2000−5. Но теперь, по данным греческих СМИ, эти обсуждения выходят на уровень лидеров двух стран и в них появится больше конкретики.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Греческое издание Estia сообщает, что инициатором сделки выступает президент Франции Эммануэль Макрон, который 24—25 апреля прибудет в Грецию на переговоры с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом. По данным издания, Макрон представит предложение, которое позволит Афинам обменять весь свой парк самолетов Mirage вместе с запасными частями на самолеты французского производства Rafale.

Однако несколько вопросов по-прежнему остаются без ответов, подчеркивает Estia.

Ключевой вопрос — сколько из 43 истребителей Mirage на вооружении ВВС Греции находятся в рабочем состоянии и боевой готовности.

По сведениям издания, греческий парк Mirage включает 24 истребителя Mirage 2000−5 Mk II и 17 Mirage 2000 EGM/BGM. Более старые варианты EGM/BGM уже сняты с производства, и Греция ранее безуспешно пыталась продать их на запчасти.

Также неизвестно, сколько самолетов Rafale Париж готов предложить Афинам и на каких условиях.

Французская газета Les Echos утверждает, что речь идет о передаче Киеву всего 10 истребителей Mirage 2000−5. В обмен на них Париж готов в дальнейшем обновить парк греческих ВВС за счет поставок новых самолетов Rafale.

Не менее важны и сроки поставок. Сейчас Франция выпускает два-три Rafale в месяц, и только в ближайшие годы планируется увеличить выпуск до четырех единиц в месяц.

Это может привести к задержкам поставок в Грецию, учитывая крупномасштабный потенциальный контракт Франции с Индией.

Еще одним важным фактором является то, что текущий контракт на техническое обслуживание греческих самолетов Mirage истекает в 2027 году.

Отдельной проблемой остается финансирование потенциальной сделки.

Подержанные Mirage гораздо дешевле новых Rafale, поэтому, как полагает Les Echos, соглашение может потребовать финансирования со стороны Европейского союза. По мнению издания, Киев для покупки греческих Mirage также может использовать часть средств, выделенных ему Евросоюзом. Кроме того, ранее сообщалось, что Украина может предложить свои беспилотники-перехватчики в обмен на Mirage 2000−5.

Но Греция по-прежнему не склонна одобрить передачу своих Mirage Украине. Афины, по данным Les Echos, недовольны давлением со стороны Парижа и не спешат расставаться со своими самолетами. Греция опасается, что передача этих истребителей ослабит ее обороноспособность, а ранее Мицотакис пообещал не предпринимать действий, угрожающих национальной безопасности страны.

