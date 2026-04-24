СМИ: Макрон настаивает на передаче Грецией Украине истребителей Mirage

Греческое издание Estia сообщает, что инициатором сделки выступает президент Франции Эммануэль Макрон, который
Однако несколько вопросов по-прежнему остаются без ответов, подчеркивает Estia.
По сведениям издания, греческий парк Mirage включает 24 истребителя Mirage 2000−5 Mk II и 17 Mirage 2000 EGM/BGM. Более старые варианты EGM/BGM уже сняты с производства, и Греция ранее безуспешно пыталась продать их на запчасти.
Французская газета Les Echos утверждает, что речь идет о передаче Киеву всего 10 истребителей Mirage 2000−5. В обмен на них Париж готов в дальнейшем обновить парк греческих ВВС за счет поставок новых самолетов Rafale.
Не менее важны и сроки поставок. Сейчас Франция выпускает два-три Rafale в месяц, и только в ближайшие годы планируется увеличить выпуск до четырех единиц в месяц.
Еще одним важным фактором является то, что текущий контракт на техническое обслуживание греческих самолетов Mirage истекает в 2027 году.
Подержанные Mirage гораздо дешевле новых Rafale, поэтому, как полагает Les Echos, соглашение может потребовать финансирования со стороны Европейского союза. По мнению издания, Киев для покупки греческих Mirage также может использовать часть средств, выделенных ему Евросоюзом. Кроме того, ранее сообщалось, что Украина может предложить свои беспилотники-перехватчики в обмен на Mirage 2000−5.
Но Греция по-прежнему не склонна одобрить передачу своих Mirage Украине. Афины, по данным Les Echos, недовольны давлением со стороны Парижа и не спешат расставаться со своими самолетами. Греция опасается, что передача этих истребителей ослабит ее обороноспособность, а ранее Мицотакис пообещал не предпринимать действий, угрожающих национальной безопасности страны.