Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аэропорт Тегерана возобновит работу после почти двух месяцев перерыва

Международный аэропорт имени Имама Хомейни в Тегеране возобновит работу после почти двухмесячного перерыва завтра, 25 апреля, сообщает иранское агентство Tasnim.

Источник: РБК

Международный аэропорт имени Имама Хомейни в Тегеране возобновит работу после почти двухмесячного перерыва завтра, 25 апреля, сообщает иранское агентство Tasnim.

Первые рейсы вылетят из Тегерана в Стамбул и Маскат.

Иран частично открыл свое воздушное пространство для международных рейсов 19 апреля. Уже на следующей день Росавиация сняла ограничения на полеты в ОАЭ и использование воздушного пространства Ирана. Ведомство уточнило, что транзитные рейсы через Исламскую Республику могут выполняться с учетом рекомендаций местных властей.

Ограничения вводились на фоне обострения ситуации в регионе Персидского залива, когда ряд стран, включая Иран, закрывал свое воздушное пространство.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше