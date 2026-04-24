Аэропорт Тегерана возобновит работу после почти двух месяцев перерыва

Иран частично открыл свое воздушное пространство для международных рейсов 19 апреля. Уже на следующей день Росавиация сняла ограничения на полеты в ОАЭ и использование воздушного пространства Ирана. Ведомство уточнило, что транзитные рейсы через Исламскую Республику могут выполняться с учетом рекомендаций местных властей.