Дмитриев посоветовал Туску запастись авиакеросином

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев посоветовал премьер-министру Польши Дональду Туску запастись авиакеросином для поездки в Москву за топливом.

Источник: www_ria_ru

«Увидимся через два месяца, когда вы приедете в Россию просить об энергоресурсах. Пожалуйста, запаситесь достаточным количеством авиатоплива для перелета», — написал Дмитриев в соцсети X.

Так он прокомментировал запись Туска в той же соцсети об отсутствии россиян на неформальной встрече лидеров Европейского совета — глав государств ЕС.

Ранее в апреле глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявлял об угрозе дефицита дизельного топлива и авиакеросина в Европе. Генеральный директор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Уильям Уолш после этого сообщал, что к концу мая в Европе могут начаться отмены рейсов из-за нехватки авиатоплива, как это уже происходит в некоторых странах Азии.

Из-за эскалации на Ближнем Востоке практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.

