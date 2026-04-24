Сотрудник ГУ МЧС по Херсонской области и его жена погибли при атаке БПЛА

Сотрудник Главного управления МЧС по Херсонской области Иван Бузин и его жена погибли во время атаки украинского дрона, сообщает ГУ МЧС региона в «Максе».
«В результате атаки беспилотного летательного аппарата погибли сотрудник главного управления МЧС России по Херсонской области полковник внутренней службы Иван Бузин со своей супругой. Руководство главного управления и коллеги погибшего выражают глубокие и искренние соболезнования его семье и близким», — говорится в сообщении ведомства.
Семье погибших окажут материальную и психологическую помощь.
Иван Бузин на протяжении многих лет служил в системе МЧС России. Он зарекомендовал себя как ответственный, грамотный и отзывчивый сотрудник.
Ранее в морском порту Туапсе при массированной атаке дронов погиб мужчина, еще один человек пострадал. В порту произошло возгорание, обломки дронов также повредили остекление ряда зданий города, включая начальную школу, детский сад, музей, церковь, многоквартирный дом и газовую трубу.
