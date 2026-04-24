Кубе ненадолго хватит топлива с прибывшего российского танкера, заявил в эфире гостелевидения министр энергетики Кубы Висенте де ла О Леви.
«Это не даст нам много времени. То, что у нас осталось [от российской поставки топлива], хватит всего на несколько дней, до конца месяца», — предупредил министр.
По его подсчетам, Кубе понадобится восемь таких поставок в месяц для удовлетворения потребностей в электроэнергии и промышленности.
Российский танкер «Анатолий Колодкин» в конце марта доставил в кубинскую столицу первую партию нефти после того, как США отрезали Кубу от поставок энергоносителей. Издание приводит заявления кубинских официальных лиц, согласно которым 17 апреля на кубинский нефтеперерабатывающий завод в Сьенфуэгосе начали поступать партии российской нефти для переработки в бензин, дизельное топливо и мазут.
Многие кубинцы признались, что на этой неделе почувствовали настоящее облегчение, когда в некоторых районах резко сократилось количество отключений электроэнергии после почти четырех месяцев многочасовых перебоев, сообщает Reuters. «Лодка Путина» улучшила ситуацию, и мы благодарны за это", — цитирует издание высказывание 45-летней жительницы Гаваны.
Россия заявила, что готовит очередную поставку топлива для своего давнего союзника Кубы, но пока не отправила груз, отмечает издание.
Российский танкер «Анатолий Колодкин» доставил на Кубу 100 тыс. т нефти в конце марта. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что он не против, если какая-то страна, включая Россию, отправит нефть на Кубу, так как жителям нужны «отопление, охлаждение и все остальное, что необходимо». При этом американский лидер отметил, что поставки сырья не окажут влияния на ситуацию на острове, так как «Кубе конец».
Президент Кубы Мигель-Диас Канель 13 марта сообщил, что сырье на Кубу не поставляется уже около трех месяцев. Нефтяная блокада со стороны США привела остров к тотальному блэкауту. Россия считает действия США незаконными и требует прекратить блокаду.