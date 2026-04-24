Куба предупредила, что полученного топлива от России не хватит надолго

Российский танкер «Анатолий Колодкин» доставил на Кубу 100 тыс. т нефти в конце марта. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что он не против, если какая-то страна, включая Россию, отправит нефть на Кубу, так как жителям нужны «отопление, охлаждение и все остальное, что необходимо». При этом американский лидер отметил, что поставки сырья не окажут влияния на ситуацию на острове, так как «Кубе конец».