Мэр Екатеринбурга Орлов подал документы на праймериз

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов последовал просьбе студентов и подал документы для участия в предварительном голосовании.

Источник: Размик Закарян/URA.RU/ТАСС

Об этом он сообщил в своем телеграм-канале. По словам градоначальника, он идет на праймериз в свердловское заксобрание по кировской территориальной группе.

«От самого студенческого района города», — отметил мэр.

В середине апреля Алексей Орлов встретился со студентами УрФУ. Учащиеся предложили главе города принять участие в выборах. Глава города обещал подумать над просьбой.

ЕАН писал, что для участие в предварительном голосовании «Единой России» в Госдуму от Свердловской области заявилась участница СВО Дарья Светяш. Она стала одной из четырех женщин, которые попали в федеральный проект «Время героев». Ее наставником в нем была председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко.

Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
Читать дальше