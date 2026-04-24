Мэр Екатеринбурга Орлов подал документы на праймериз

Об этом он сообщил в своем телеграм-канале. По словам градоначальника, он идет на праймериз в свердловское заксобрание по кировской территориальной группе.
«От самого студенческого района города», — отметил мэр.
В середине апреля Алексей Орлов встретился со студентами УрФУ. Учащиеся предложили главе города принять участие в выборах. Глава города обещал подумать над просьбой.
ЕАН писал, что для участие в предварительном голосовании «Единой России» в Госдуму от Свердловской области заявилась участница СВО Дарья Светяш. Она стала одной из четырех женщин, которые попали в федеральный проект «Время героев». Ее наставником в нем была председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко.