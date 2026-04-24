Премьер Испании ответил на угрозу исключения из НАТО

Правительство Испании не придает значения предполагаемому электронному письму Пентагона, в котором обсуждается возможное приостановление членства Испании в НАТО, заявил премьер-министр Испании Педро Санчес, передает Efe.

Источник: РБК

Правительство Испании не придает значения предполагаемому электронному письму Пентагона, в котором обсуждается возможное приостановление членства Испании в НАТО, заявил премьер-министр Испании Педро Санчес, передает Efe. Он подчеркнул, что кабинет министров работает исключительно на основе официальных документов, а не неподтвержденных сообщений и выполняет все свои союзнические обязательства.

«Позиция правительства Испании ясна: абсолютное сотрудничество с союзниками, но всегда в рамках международного права», — отметил он.

Так Санчес ответил на публикацию агентства Reuters, согласно которой в письме Пентагона предлагается приостановить членство Испании в альянсе из-за позиции по войне в Иране. Глава испанского правительства сделал это заявление в Никосии, отвечая на вопросы журналистов. По его словам, испанское правительство ориентируется на официальные заявления, в данном случае Соединенных Штатов.

Ранее стало известно, что США рассматривают меры воздействия на союзников по НАТО, которые, по оценке Вашингтона, не поддержали операцию против Ирана.

Среди возможных шагов рассматриваются отстранение представителей «проблемных» стран от ключевых и престижных позиций в НАТО и приостановка участия Испании в альянсе, заявил чиновник. Претензии к Мадриду, по его словам, связаны с отказом разрешить использование своих баз и воздушного пространства для ударов по Ирану, несмотря на присутствие в стране американских объектов — военно-морской базы Рота и авиабазы Морон.

