Премьер Испании ответил на угрозу исключения из НАТО

Правительство Испании не придает значения предполагаемому электронному письму Пентагона, в котором обсуждается возможное приостановление членства Испании в НАТО, заявил премьер-министр Испании Педро Санчес, передает Efe. Он подчеркнул, что кабинет министров работает исключительно на основе официальных документов, а не неподтвержденных сообщений и выполняет все свои союзнические обязательства.
«Позиция правительства Испании ясна: абсолютное сотрудничество с союзниками, но всегда в рамках международного права», — отметил он.
Так Санчес ответил на публикацию агентства Reuters, согласно которой в письме Пентагона предлагается приостановить членство Испании в альянсе из-за позиции по войне в Иране. Глава испанского правительства сделал это заявление в Никосии, отвечая на вопросы журналистов. По его словам, испанское правительство ориентируется на официальные заявления, в данном случае Соединенных Штатов.
Среди возможных шагов рассматриваются отстранение представителей «проблемных» стран от ключевых и престижных позиций в НАТО и приостановка участия Испании в альянсе, заявил чиновник. Претензии к Мадриду, по его словам, связаны с отказом разрешить использование своих баз и воздушного пространства для ударов по Ирану, несмотря на присутствие в стране американских объектов — военно-морской базы Рота и авиабазы Морон.
