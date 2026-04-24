Politico: после ухода Орбана ЕС запустит процесс вступления Украины и Молдавии в блок

В статье говорится, что в 2022 году препоной для получения Украиной и Молдавией членства в ЕС стал Орбан, который наложил вето на официальное начало переговоров по «кластерам» — группам реформ и обязательств, которые страны-кандидаты должны выполнить до вступления. После поражения Орбана на парламентских выборах в Венгрии эти обсуждения начнутся в ближайшее время, подтвердили изданию осведомленные источники.
Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр ранее заявил, что не поддерживает «ускоренное» вступление Украины в ЕС, но не будет препятствовать проведению обычного процесса. Politico уточняет, что он обычно занимает несколько лет и требует проведения широкомасштабных реформ от страны-кандидата.
Отвечая на вопрос о том, что Франция и Германия хотят предложить Украине «символическое» членство в блоке, украинский вице-премьер по вопросам евроинтеграции Тарас Качка отмел эту идею: «Единственная модель вступления, которой мы придерживаемся, — это полноценное классическое, нормальное… вступление в ЕС». Он добавил, что в Киеве считают реальным завершить большинство шагов, необходимых для вступления в блок, к концу 2027 года.
Что касается Молдавии, то «дорогу в ЕС ей перешла» Украина: заявка Кишинева на членство в ЕС совпала с заявкой Киева. Молдавский чиновник на условиях анонимности подтвердил, что страна «ожидает продвижения» в ближайшие недели, и подчеркнул важность прогресса до лета.