Politico: после ухода Орбана ЕС запустит процесс вступления Украины и Молдавии в блок

После ухода в отставку премьер-министра Венгрии Виктора Орбана ключевые переговорные «узлы» будут разблокированы, что откроет путь к присоединению Украины и Молдавии к Европейскому союзу, пишет Politico.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В статье говорится, что в 2022 году препоной для получения Украиной и Молдавией членства в ЕС стал Орбан, который наложил вето на официальное начало переговоров по «кластерам» группам реформ и обязательств, которые страны-кандидаты должны выполнить до вступления. После поражения Орбана на парламентских выборах в Венгрии эти обсуждения начнутся в ближайшее время, подтвердили изданию осведомленные источники.

Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр ранее заявил, что не поддерживает «ускоренное» вступление Украины в ЕС, но не будет препятствовать проведению обычного процесса. Politico уточняет, что он обычно занимает несколько лет и требует проведения широкомасштабных реформ от страны-кандидата.

В Киеве рассчитывают, что первый «кластер» будет открыт на встрече министров по европейским делам 26 мая. Комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос упомянула июньскую встречу лидеров ЕС в качестве отправной точки для переговоров.

Отвечая на вопрос о том, что Франция и Германия хотят предложить Украине «символическое» членство в блоке, украинский вице-премьер по вопросам евроинтеграции Тарас Качка отмел эту идею: «Единственная модель вступления, которой мы придерживаемся, — это полноценное классическое, нормальное вступление в ЕС». Он добавил, что в Киеве считают реальным завершить большинство шагов, необходимых для вступления в блок, к концу 2027 года.

Что касается Молдавии, то «дорогу в ЕС ей перешла» Украина: заявка Кишинева на членство в ЕС совпала с заявкой Киева. Молдавский чиновник на условиях анонимности подтвердил, что страна «ожидает продвижения» в ближайшие недели, и подчеркнул важность прогресса до лета.

