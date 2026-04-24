США пообещали награду до $10 млн за информацию о союзнике Ирана

Соединенные Штаты предложили вознаграждение до $10 млн за информацию о лидере проиранской военизированной группировки «Катаиб Сайид аш-Шухада» (КСШ), действующей в Ираке. Речь идет о Хашиме Финьяне Рахим ас-Сараджи, сообщается на странице программы Госдепартамента США Rewards for Justice в соцсети X.
В публикации отмечается, что боевики группировки совершали нападения на дипломатические объекты США в Ираке, а также на американские военные базы и военнослужащих в Ираке и Сирии.
«Помогите остановить насилие и атаки на дипломатические объекты США и невинных гражданских лиц в Ираке. Поделитесь информацией», — призвали в Госдепе.
Ранее США пообещали вознаграждение до $10 млн за информацию о ключевых руководителях КСИР. В сообщении программы Госдепа США Reward for Justice говорилось, что информаторы могут рассчитывать не только на денежное вознаграждение, но и на возможность релокации для обеспечения безопасности.
