США пообещали награду до $10 млн за информацию о союзнике Ирана

Источник: РБК

Соединенные Штаты предложили вознаграждение до $10 млн за информацию о лидере проиранской военизированной группировки «Катаиб Сайид аш-Шухада» (КСШ), действующей в Ираке. Речь идет о Хашиме Финьяне Рахим ас-Сараджи, сообщается на странице программы Госдепартамента США Rewards for Justice в соцсети X.

В публикации отмечается, что боевики группировки совершали нападения на дипломатические объекты США в Ираке, а также на американские военные базы и военнослужащих в Ираке и Сирии.

«Помогите остановить насилие и атаки на дипломатические объекты США и невинных гражданских лиц в Ираке. Поделитесь информацией», — призвали в Госдепе.

Ранее США пообещали вознаграждение до $10 млн за информацию о ключевых руководителях КСИР. В сообщении программы Госдепа США Reward for Justice говорилось, что информаторы могут рассчитывать не только на денежное вознаграждение, но и на возможность релокации для обеспечения безопасности.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше