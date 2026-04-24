Захарова заявила о возрастающих угрозах Запорожской АЭС и «Бушеру»

Россия фиксирует возрастающие физические угрозы в отношении ядерных объектов, в первую очередь Запорожской АЭС и иранской атомной электростанции «Бушер». Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Дипломат отметила, что Россия придает большое значение укреплению физической ядерной безопасности во всем мире. По ее словам, принцип международного сотрудничества в этой области является основополагающим.
«Ответственность (…) на своей территории несет само государство», — добавила Захарова.
Представитель МИД напомнила, что МАГАТЭ, которое часто берет на себя полномочия, призвано играть центральную роль только в международном сотрудничестве в области физической ядерной безопасности. Агентство предоставляет государствам техническую помощь и специальные практические руководящие материалы. При этом практическое обеспечение физической безопасности ядерных и радиоактивных материалов, а также связанных с ними установок — исключительная прерогатива самих государств.
Захарова также отметила, что еще одним важным принципом обеспечения физической ядерной безопасности является поддержание режима конфиденциальности. «Террористы и, мы это видим, другие злоумышленники стремятся использовать любую информацию, которую они достают, в своих злонамеренных целях. Поэтому они не должны иметь возможность получать данные о том, какие алгоритмы потенциальных действий преступников, а также конкретные параметры противодействия им используются государствами в рамках проектирования системы защиты», — заключила официальный представитель МИД РФ.
