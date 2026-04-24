Трамп исключил возможность применения ядерного оружия против Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует применять ядерное оружие против Ирана.

Источник: AP 2024

«Почему это я буду применять ядерное оружие? Мы полностью, обычными средствами, уничтожили их без него, — заметил президент на встрече с журналистами в Белом доме (цитата по Reuters).— Я не стану его использовать. Ядерное оружие никем не должно применяться».

По словам президента США, за время двухнедельного прекращения огня Иран «немного» пополнил свои запасы вооружений. Однако, утверждает Трамп, американские военные «смогут уничтожить их примерно за сутки». Во время встречи с журналистами он также повторил свои ранние заявления о том, что иранские ВМС, ВВС и системы ПВО «уничтожены полностью».

Отвечая на вопрос о том, когда можно ждать заключения соглашения с Ираном, Трамп попросил «не торопить» его. «Я хочу заключить наилучшую сделку. Я мог бы заключить соглашение сейчас… но я не хочу этого делать. Я хочу, чтобы она была вечной».

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше