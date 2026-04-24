Токаев анонсировал важное мировое событие, которое пройдет в Астане

На церемонии награждения победителей конкурсов Alem.ai battle и AI Governance Cup Токаев анонсировал проведение Astana AI Film Festival.
"Это будет первое по мировым меркам мероприятие, которое отразит фундаментальный сдвиг в развитии креативной индустрии. Искусственный интеллект кардинально меняет саму природу творчества, открывая новые формы самовыражения и снижая всевозможные барьеры для талантливых авторов. Казахстан стремится стать активным участником этих глобальных изменений.
В то же время надо учитывать и некоторые пессимистические прогнозы, которые утверждают, что искусственный интеллект, по сути, уничтожит креативную индустрию, во всяком случае, в таком виде, в котором она сейчас существует. Поэтому нужно улавливать все тенденции и умелым образом адаптироваться к ним. Проведение фестиваля имеет большое значение с точки зрения продвижения нашей страны на международной арене как одного из центров инноваций и созидательных инициатив", — подчеркнул президент.
Касым-Жомарт Токаев полагает, что процесс цифровизации и тотальное внедрение искусственного интеллекта открывают путь к масштабным преобразованиям.
«Поэтому мы уделяем особое внимание повышению компетенций граждан и обучению их цифровым навыкам. На сегодняшний день уже более 650 тыс. студентов обучаются по программе Al Sana. В ближайшей перспективе требуется подготовить еще 100 тыс. специалистов в области искусственного интеллекта и deeptech-технологий. В этом году в стране ожидается важное событие в научно-образовательной сфере. Будет открыто технологическое учебное заведение нового формата — Университет искусственного интеллекта. Сейчас перед нами стоит первоочередная задача: взращивать квалифицированные кадры для этой отрасли. Необходимо привлекать талантливую молодежь и создавать ей условия для качественного образования. Крайне важно также поддерживать перспективные технологические проекты и компании. Безусловно, систематическая работа в этом направлении придаст мощный импульс развитию всей страны», — сказал глава государства.