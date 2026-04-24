Bloomberg узнал о приближающихся переговорах по вступлению Украины в ЕС

ЕС начал переговоры о вступлении Украины летом 2024 года, предоставив стране статус кандидата еще в 2022 году. Киев заявляет, что вступление в ЕС является одной из государственных целей Украины и, как писала со ссылкой на источники Die Welt, допускает территориальные уступки в рамках возможного мирного соглашения при условии членства в ЕС к 2027 году.