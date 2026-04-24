Проект «Золотой купол» столкнулся с риском не получить финансирования

Разработанная президентом США Дональдом Трампом система противоракетной обороны «Золотой купол» столкнулась с техническими трудностями, проблемами финансирования и скептицизмом республиканцев, которые не готовы выделять десятки миллиардов долларов, необходимых для запуска системы ПРО. Об этом сообщает Politico.
Администрация Трампа планирует финансировать программу в следующем году почти полностью за счет законопроекта о бюджетном урегулировании. Однако республиканцы выражают сомнения, не желая вступать в жесткую бюджетную борьбу перед промежуточными выборами. Как передает Politico, конгресс, который контролируют республиканцы, опасается такого развития событий.
Пентагон, в свою очередь, запрашивает $17 млрд на создание «Золотого купола», но в рамках процедуры утверждения бюджета просит лишь $400 млн. Общая стоимость системы может составить от $185 млрд до нескольких триллионов.
Кроме того, один из ключевых элементов системы ПРО — космические перехватчики для уничтожения ракет — может быть исключен из проекта из-за высокой цены. Как заявил генерал космических сил США Майк Гетлейн, если не удастся обеспечить «Золотой купол» космическими перехватчиками по более доступной цене, то их производство вовсе не будет запущено.
«Золотой купол» призван перехватывать ядерное оружие, крылатые, баллистические и гиперзвуковые ракеты и беспилотники. Проект направлен на создание сети спутников для обнаружения, отслеживания и потенциального перехвата приближающихся ракет. Щит может содержать сотни спутников для их обнаружения и отслеживания.
Ранее The Guardian писала, что новая система ПРО США «Золотой купол», вопреки заявлению президента страны Дональда Трампа, не будет готова к использованию к концу его второго президентского срока, то есть до 2028 года. Система «Золотой купол» фактически будет вводиться в эксплуатацию поэтапно, а не сразу в полноценном виде. На первом этапе Пентагон хочет сосредоточиться на интеграции систем данных. Затем ведомство должно заняться разработкой космического оружия.
