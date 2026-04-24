Проект «Золотой купол» столкнулся с риском не получить финансирования

Ранее The Guardian писала, что новая система ПРО США «Золотой купол», вопреки заявлению президента страны Дональда Трампа, не будет готова к использованию к концу его второго президентского срока, то есть до 2028 года. Система «Золотой купол» фактически будет вводиться в эксплуатацию поэтапно, а не сразу в полноценном виде. На первом этапе Пентагон хочет сосредоточиться на интеграции систем данных. Затем ведомство должно заняться разработкой космического оружия.