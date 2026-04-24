Минобороны отчиталось о взятии за неделю двух населенных пунктов

Российские военные с 18 по 24 апреля взяли под контроль населенные пункты Гришино и Ветеринарное, сообщает пресс-служба Минобороны.

Источник: РБК

Контроль над Ветеринарным установили подразделения группировки войск «Центр», над Гришино — подразделения группировки войск «Север».

Ветеринарное — поселок рядом с российской границей в Дергачевском районе Харьковской области. Он находится в нескольких километрах к северо-западу от населенного пункта Казачья Лопань, где до прекращения железнодорожного сообщения проходили пограничную проверку поезда, следовавшие из России в сторону Харькова.

Гришино — село к северо-западу от Красноармейска (Покровска). Бои рядом с ним шли последние несколько месяцев. Через Гришино идет дорога на север к городу Доброполье.

17 апреля военное ведомство сообщило о занятии населенного пункта Зыбино в Харьковской области военными группировки «Север». Село находится к востоку от Волчанских Хуторов рядом с дорогой, идущей вдоль границы с Россией.

Ранее, установив контроль над Волчанскими Хуторами, Минобороны заявило, что Вооруженные силы России продолжили расширять зону безопасности у границы с Белгородской областью.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

