Минобороны отчиталось о взятии за неделю двух населенных пунктов

Российские военные с 18 по 24 апреля взяли под контроль населенные пункты Гришино и Ветеринарное, сообщает пресс-служба Минобороны.
Контроль над Ветеринарным установили подразделения группировки войск «Центр», над Гришино — подразделения группировки войск «Север».
Ветеринарное — поселок рядом с российской границей в Дергачевском районе Харьковской области. Он находится в нескольких километрах к северо-западу от населенного пункта Казачья Лопань, где до прекращения железнодорожного сообщения проходили пограничную проверку поезда, следовавшие из России в сторону Харькова.
Гришино — село к северо-западу от Красноармейска (Покровска). Бои рядом с ним шли последние несколько месяцев. Через Гришино идет дорога на север к городу Доброполье.
17 апреля военное ведомство сообщило о занятии населенного пункта Зыбино в Харьковской области военными группировки «Север». Село находится к востоку от Волчанских Хуторов рядом с дорогой, идущей вдоль границы с Россией.
Ранее, установив контроль над Волчанскими Хуторами, Минобороны заявило, что Вооруженные силы России продолжили расширять зону безопасности у границы с Белгородской областью.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».