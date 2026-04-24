МИД Японии выразил желание сдвинуть диалог с Россией «с мертвой точки»

Токио намерен «сдвинуть с мертвой точки» диалог с Россией по территориальному вопросу и связанным с ним проектам, завил глава МИД Японии Тосимицу Мотэги, передает «РИА Новости».
По его словам, после начала конфликта на Украине отношения двух стран существенно осложнились, из-за чего обсуждение территориальной проблемы и совместные инициативы фактически прекратились.
Мотэги отметил, что Япония хотела бы найти возможность возобновить этот диалог. Он также подчеркнул, что приоритетом остается восстановление поездок бывших жителей на южные Курильские острова.
Министр добавил, что Россия остается соседней страной, с которой важно поддерживать двусторонние отношения, однако признал, что их нормализация в нынешних условиях остается сложной задачей.
Япония ранее неоднократно заявляла о намерении решить территориальный спор с Россией и заключить мирный договор, который Япония и СССР, правопреемницей которого стала Россия, не подписали после окончания Второй мировой войны из-за территориального спора о Южных Курилах.
В 2022 году Россия прекратила переговоры по этому вопросу из-за введения Японией санкций на фоне начала конфликта на Украине. После этого Токио вновь начал использовать формулировку о «незаконной оккупации» Курил, от которой отказывался с 2003 года.
В российском МИДе заявили, что условием для возобновления диалога является отказ Японии от «русофобской политики».
