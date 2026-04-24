ЕС недолго будет праздновать принятие помощи Киеву, пишет Politico

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Евросоюз недолго будет праздновать принятие помощи Киеву из-за раскола внутри блока, лидерам ЕС трудно договориться о дальнейших шагах по ряду вопросов, в том числе принятию Украины в ЕС, пишет издание Politico.

Источник: Reuters

Страны ЕС в четверг утвердили кредит Украине в размере 90 миллиардов евро на финансовую и военную поддержку на 2026−2027 годы, заявил глава Евросовета Антониу Кошта. Согласно совместному заявлению лидеров Евросовета и Еврокомиссии Антониу Кошты и Урсулы фон дер Ляйен, опубликованному в четверг, в ЕС на фоне согласования кредита Киеву и санкций против РФ призвали немедленно начать с Украиной переговоры о её членстве в союзе.

«Какое-либо чувство триумфа угасло, когда они (европейские лидеры — ред.) столкнулись с многочисленными вызовами и кризисами, стоящими перед ними. Их беседа еще раз показала, как трудно им договориться о дальнейших действиях… Празднование будет непродолжительным… Бирюзовые воды, которые служили потрясающим фоном для саммита, не могли скрыть раскола в ЕС», — говорится в сообщении.

Как отмечает издание, премьер Хорватии Андрей Пленкович «высмеял идею» о вступлении Украины в ЕС в ближайшее время.

«Я не считаю реалистичным, что это произойдет первого января 2027 года», — приводит газета его слова.

Кроме того, пишет Politico, европейские лидеры столкнулись с разногласиями в вопросах коллективной обороны ЕС и участия блока в конфликте на Ближнем Востоке.

Ранее Владимир Зеленский потребовал от ЕС принять Украину в состав объединения в 2027 году. При этом европейские лидеры много раз указывали на несоответствие украинского законодательства европейским стандартам и говорили, что одним из обязательных условий рассмотрения членства Украины является основательное реформирование.

Глава евродипломатии Кая Каллас 15 февраля признала, что страны-члены Евросоюза не готовы озвучить Украине дату ее вступления в блок.

