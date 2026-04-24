Прокурор добился закрытия процесса над экс-замминистра обороны Ивановым

Судья Симоновского районного суда Валентина Трофимова приняла решение о закрытии судебного процесса по ходатайству прокурора в связи с наличием охраняемой федеральным законом тайны, сообщает корреспондент РБК.

Источник: РБК

Прокурор заявил суду, что Тимур Иванов с 2018 по 2023 год курировал ряд контрактов на строительство различных подведомственных Министерству обороны объектов и разглашение сведений этих контрактов, в связи «с учетом нынешних геополитических реалий и проведения специальной военной операции», может угрожать безопасности страны.

Адвокат Иванова Мурад Мусаев, выступая в суде, заявил, что сторона защиты «категорически против» закрытия процесса. Он процитировал постановление пленума Верховного суда об открытости и гласности судопроизводства.

«Открытость и гласность судопроизводства являются гарантией справедливого судебного разбирательства, а также обеспечивают общественный контроль за функционированием судебной власти», — напомнил Мусаев.

Он предложил провести закрытой только ту часть заседания, которая будет касаться госконтрактов, предположив, что это не превысит 3% всего судебного разбирательства.

Тимур Иванов также высказался против закрытия процесса.

«В рамках расследования ни разу не обсуждался вопрос, что какие-то документы имеют секретность», — заявил бывший замминистра обороны.

Он рассказал, что есть факты, которым он хотел бы придать максимальную публичность, в том числе своей позиции.

Тимур Иванов в 1999—2012 годах работал на предприятиях топливно-энергетического комплекса, затем стал замглавы правительства Московской области, а с 2013 по 2016 год возглавлял «Оборонстрой» — крупнейший строительный холдинг Минобороны. Он стал замминистра Минобороны в 2016 году. Иванов курировал строительные проекты ведомства. Под его руководством были построены главный храм Вооруженных сил России и близлежащий музейный комплекс.

Иванова задержали в апреле 2024 года, тогда же его отстранили от должности. В июле 2025 года Иванова приговорили к 13 годам колонии общего режима по двум эпизодам растраты в особо крупном размере и легализации преступных доходов. Его признали виновным в присвоении 216,6 млн руб. при покупке паромов для Керченской переправы, а также в хищении и отмывании 3,9 млрд руб., ранее принадлежавших обанкротившемуся банку «Интеркоммерц».

Иванов также проходит по делу о получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). По версии следствия, он получил три взятки на сумму более 1,35 млрд руб. В январе суд продлил арест экс-замминистра до 23 апреля 2026 года.

В октябре 2025 года Иванов заявил о готовности отправиться в зону спецоперации. Позже, в феврале 2026 года, адвокат Иванова Денис Балуев сообщил РБК, что экс-замминистра подал к Минобороны иск в связи с игнорированием просьбы заключить с ним контракт и отправить его в зону военной операции. В начале марта военкомат Москвы отказал Иванову в заключении контракта.

28 марта бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов, ознакомившись с материалами дела о взятках, отмывании денег и хранении оружия, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве в обмен на переквалификацию преступлений на злоупотребление должностными полномочиями.

Тимур Иванов: от кресла замминистра до тюремного срока
Тимур Иванов прославился как влиятельный управленец и фигура светской хроники, попадавший в рейтинги самых богатых силовиков. В 2025 году Иванов был осужден и приговорен к 13 годам колонии по делу о коррупции и хищениях. Детали его биографии — читайте в материале.
