Прокурор добился закрытия процесса над экс-замминистра обороны Ивановым

Иванова задержали в апреле 2024 года, тогда же его отстранили от должности. В июле 2025 года Иванова приговорили к 13 годам колонии общего режима по двум эпизодам растраты в особо крупном размере и легализации преступных доходов. Его признали виновным в присвоении 216,6 млн руб. при покупке паромов для Керченской переправы, а также в хищении и отмывании 3,9 млрд руб., ранее принадлежавших обанкротившемуся банку «Интеркоммерц».