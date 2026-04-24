Глава Евросовета объяснил, почему Евросоюз может «рухнуть» из-за Трампа

Европейский союз может потерпеть крах, если будет полностью следовать курсу действующей администрации США во главе с Дональдом Трампом. Об этом заявил председатель Евросовета Антониу Кошта лидерам стран сообщества, передает Bloomberg со ссылкой на источники.
Он предостерег от передачи Трампу ответственности за принятие ключевых решений. Как сообщили источники, знакомые с ходом встречи лидеров ЕС на Кипре 23 апреля, Кошта сказал собравшимся, что они не могут не признать: интересы США больше не совпадают с интересами Европейского союза.
ЕС необходимо организоваться и разработать автономный подход к защите своих интересов, привели собеседники Bloomberg слова председателя Евросовета.
Отношения США и их европейских союзников ухудшились после прихода к власти Трампа на второй президентский срок. Тот критиковал европейские страны за недостаточные расходы на оборону в рамках НАТО, угрожал вывести США из альянса, начал торговую войну с ЕС и требовал передать Штатам контроль над Гренландией — автономной территорией Дании (королевство входит в Европейский союз).
Критика звучала и по другим направлениям. Например, в недавно обновленной стратегии национальной безопасности США заявили, что будут культивировать «сопротивление нынешней траектории развития Европы внутри европейских стран».
Среди приоритетов политики США в отношении Европы теперь значится в том числе предоставление ей возможности «самостоятельно встать на ноги и действовать как группа объединенных суверенных государств, в том числе путем принятия на себя главной ответственности за собственную оборону, без доминирования какой-либо враждебной державы». Министр обороны Германии Борис Писториус описал стратегию как «документ о разводе» Вашингтона с Европой.
В стратегии европейские лидеры также обвинялись в цензуре, в ней говорилось, что ЕС сталкивается с перспективой «уничтожения цивилизации», в том числе из-за миграционной политики и экономического спада.