Политолог раскрыл, что ЕС включит в 21‑й пакет санкций против РФ

Эксперт напомнил, что первые рестрикции Евросоюза в отношении России европейцы называли «санкциями века», а также характеризовали их как «всеобъемлющие». При этом, как уточнил собеседник NEWS.ru, время показало, что запреты Евросоюза оказались вовсе не такими широкомасштабными, как заявлялось, хотя на данный момент принято уже 20 пакетов санкций.
«Я думаю, 21‑й будет строиться из того, что они изъяли из предыдущего, — все рестрикции на российскую нефть: на поставки, на продажу, на получение денег», — отметил политолог.
По словам Светова, ранее Евросоюз планировал ограничить применение цифрового рубля, чтобы не допустить реализации российских ресурсов в новых валютах, — поэтому может рассмотреть этот вариант вновь. Эксперт также спрогнозировал расширение санкционных списков за счет включения российских граждан.
Политолог отметил, что в России спокойно относятся к очередным рестрикциям со стороны Европы и понимают, как с ними бороться. По его словам, когда страны ЕС заняты работой на новыми санкциями, они «меньше гадостей делают по другим направлениям».
ЕС принял 20‑й пакет антироссийских санкций 23 апреля. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что в ходе его принятия премьер‑министры стран‑участниц объединения настаивали на продолжении работы над следующим, 21‑м пакетом.