Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с начальником УФСИН России по Самарской области Алексеем Климовым

Губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с начальником УФСИН России по Самарской области Алексеем Климовым.

Источник: РИА "Новости"

На встрече были рассмотрены вопросы взаимодействия регионального правительства и территориального подразделения Федеральной службы исполнения наказаний.

Среди рассмотренных вопросов — социальная адаптация и реабилитация осужденных, их трудовая занятость. В учреждениях УФСИН развивается производственный сектор, изготавливается продукции различного плана.

«Знаю, что большие результаты были достигнуты по направлению заказов на продукцию, которую производят в учреждениях УФСИН», — отметил губернатор.

Как сообщил Алексей Климов, объем заказов заметно растет. «Благодаря этому в 2025 г. мы достигли рекордных показателей по обеспечению трудовой занятости осужденных в сравнении с 2024 годом. Это не просто цифры. Это важный социальный проект, который дает шанс людям на исправление, позволяет им получать новые навыки и профессию, а имеющиеся навыки улучшать. Также, что немаловажно, трудовая занятость позволяет осужденным выплачивать средства по искам потерпевших. Хочу сказать слова благодарности за ваше внимание к вопросам социализации граждан, приступивших закон», — сказал начальник УФСИН России по Самарской области.

В ходе встречи также обсуждался ряд других вопросов. В том числе по улучшению условий труда сотрудников УФСИН. «Нельзя не сказать о вашей помощи в укреплении социальной защищенности сотрудников управления, особенно младшего состава, который ежедневно находится на передовой в борьбе с преступностью. Огромное спасибо за вашу помощь и поддержку», — отметил Алексей Климов.

Вячеслав Федорищев подчеркнул, что правительство региона будет и дальше оказывать УФСИН содействие в работе по защите законности и правопорядка в стране.

