В Белгородской области погибла женщина при атаке БПЛА на автомобиль

При атаке беспилотников на автомобиль в селе Гора-Подол Грайворонского района Белгородской области погибла пассажирка, водитель был ранен, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Источник: РБК

«От полученных ранений женщина погибла на месте», — написал он, пояснив, что дрон нанес удар по легковому автомобилю, из-за чего произошло возгорание.

Водитель получил тяжелые ранения: ему диагностировали минно-взрывную травму, баротравму и множественные осколочные ранения. Пострадавшему оказывают помощь в отделении реанимации.

Автомобиль был уничтожен огнем, добавил Гладков.

22 апреля губернатор сообщал об атаке ВСУ, совершенной на коммерческий объект в Белгороде. Во время прилета двое рабочих восстанавливали повреждение кровли после предыдущей атаки БПЛА. Один из них погиб, второй получил ранения.

