Панды Пин-Пин и Фу Шуан на 10 лет уедут из Китая в США

Программа продолжает партнерство, начатое в 1999 году, когда в зоопарк Атланты прибыли панды Ян-Ян и Лунь-Лунь. За время их пребывания в США родились семь выживших детенышей от пяти родов, что сделало эту программу одной из самых успешных по разведению панд между Китаем и западными странами. Нынешнее соглашение рассчитано на десять лет.