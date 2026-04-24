Панды Пин-Пин и Фу Шуан на 10 лет уедут из Китая в США

Китай и США договорились о новом этапе сотрудничества по сохранению больших панд. В рамках 10-летней программы самец Пин-Пин и самка Фу Шуан из Исследовательской базы по разведению больших панд в Чэнду отправятся в зоопарк Атланты для участия в совместных исследованиях и природоохранных проектах, следует из пресс-релиза зоопарка Атланты. Соответствующее соглашение было подписано между Китайской ассоциацией охраны дикой природы и зоопарком Атланты еще в прошлом году.
В настоящее время ведется подготовка к приему животных: в Атланте модернизируют вольеры и сопутствующую инфраструктуру. Китайские специалисты уже предоставили технические рекомендации по обустройству среды обитания, кормлению и медицинскому уходу за пандами. Новый этап сотрудничества будет сосредоточен на профилактике заболеваний, научных исследованиях и сохранении популяции больших панд в дикой природе.
Программа продолжает партнерство, начатое в 1999 году, когда в зоопарк Атланты прибыли панды Ян-Ян и Лунь-Лунь. За время их пребывания в США родились семь выживших детенышей от пяти родов, что сделало эту программу одной из самых успешных по разведению панд между Китаем и западными странами. Нынешнее соглашение рассчитано на десять лет.
В январе большие китайские панды Сяо-Сяо и Лэй-Лэй вернулись в провинцию Сычуань из Японии. Японцам пришлось попрощаться с пандами после высказывания японского премьер-министра Санаэ Такаити о тайваньском вопросе. 7 ноября она заявила, что возможное нападение Китая на Тайвань может попасть в категорию «ситуации, угрожающей выживанию Японии», и таким образом открыть путь к коллективной самообороне вплоть до участия национальных сил самообороны в конфликте.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».