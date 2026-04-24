Захарова предупредила о жестком ответе на 20-й пакет санкций ЕС

Россия в соответствии со своими интересами разработает и примет жесткие ответные меры на 20-й пакет санкций Европейского союза. Об этом заявила на брифинге представитель МИДа Мария Захарова.
«Будут у нас приняты и ответные меры. Какие они будут — они будут жесткие, они будут разработаны и реализованы в соответствии с нашими интересами», — подчеркнула дипломат, комментируя введенные Брюсселем ограничения (цитата по «РИА Новости»).
ЕС утвердил новый пакет санкций против России накануне, 23 апреля.
Материал дополняется.
