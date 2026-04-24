Российские войска нанесли шесть ударов по БПЛА и объектам на Украине

С 18 по 24 апреля российские войска нанесли шесть групповых ударов по военным объектам на Украине, сообщили в Минобороны России. Атаки проводились высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными беспилотниками.
В Минобороны уточнили, что удары стали ответом на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России. Поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, которые используются в интересах ВСУ.
Также, по данным ведомства, под удары попали военные аэродромы, места сборки, хранения и подготовки к запуску ударных беспилотников, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
Минобороны неоднократно подчеркивало, что Россия наносит удары только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
