В Токио назвали «выдающимися» российские ледокольные технологии

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги оценил российские ледокольные технологии, назвав их «крайне выдающимися», сообщает «РИА Новости».

Источник: РБК

«Российские технологии ледоколов крайне выдающиеся, и доставка оттуда станет возможной», — отметил Мотэги.

Выступая на заседании профильного комитета верхней палаты парламента, он также не исключил, что Япония может рассмотреть вопрос об импорте российских энергоресурсов, добываемых в Сибири и на Ямале.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в стране будут наращивать ледокольный флот и развивать судостроение. Президент также отметил, что Россия является единственной страной, у которой есть серийное производство мощных атомных ледоколов.

