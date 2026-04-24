Bloomberg узнал, что танкеры с нефтью из России обходят воды Швеции

Танкеры с российской нефтью начали избегать маршрутов вблизи Швеции в Балтийском море на фоне усиления контроля со стороны Стокгольма, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания судов.
По информации агентства, из 22 находящихся под санкциями танкеров, прошедших по маршруту с 7 апреля, 13 выбрали путь южнее датского острова Борнхольм, вместо традиционного северного маршрута рядом со шведским побережьем.
Изменение маршрутов произошло после того, как шведские власти начали досмотр судов в море, пишет агентство. В марте береговая охрана Швеции поднималась на борт шедшего в Россию под флагом Коморских островов танкера Sea Owl 1 и сухогруза Caffa, шедшего из России под флагом Гвинеи, по подозрению в использовании ложных флагов, а в апреле проверила находящееся в санкционном списке ЕС судно Flora 1 в связи с возможным разливом нефти. Нарушения в последнем случае подтверждены не были.
Агентство обратило внимание, что соседняя Дания придерживается менее жесткого подхода, хотя датские власти «внимательно следят за судами в датских водах» и поддерживают «тесное сотрудничество со странами-единомышленниками в Балтийском море». Копенгаген воздержался от блокирования или досмотра транзитных судов, ссылаясь на международное морское право, гарантирующее свободу судоходства через датские проливы. При этом маршрут через датские воды неизбежен для танкеров, следующих из российских портов Балтийского моря, пишет Bloomberg.
ЕC 22 апреля одобрил 20-й пакет санкций против России. Отдельный блок мер касается теневого флота России по версии Брюсселя: в список добавили 46 судов, их заход в порты ЕС и обслуживание запрещены; таким образом, общее число подсанкционных судов достигло 632. Введены требования по проверкам при продаже танкеров, ограничения на сервис для российских танкеров и СПГ-ледоколов.
Российская сторона считает западные санкции неэффективными и нелегитимными.
Министерство иностранных дел России отмечало, что Запад под прикрытием выдуманного определения «теневой флот» осуществляет разбой на морских коммуникациях. Москва ранее предупреждала, что примет ответные меры, если военные будут задействованы для захвата судов.