Владимир Путин вручил медаль воспитаннику челябинской спортшколы

Воспитанник челябинской спортивной школы олимпийского резерва «Буревестник» Всеволод Шумков удостоился медали ордена «За заслуги перед Отечеством II степени». Награду 24-летнему боксёру вручил президент Владимир Путин.

Источник: kremlin.ru

Торжественная церемония награждения состоялась в Екатерининском зале Кремля 22 апреля. В ходе мероприятия глава государства наградил победителей чемпионатов мира по боксу и представителей Федерации бокса России.

— Всеволод Шумков — чемпион мира по боксу 2025 года в весовой категории до 60 килограммов, мастер спорта России международного класса, — рассказали в администрации Челябинска. — В спортшколе «Буревестник» он тренировался под руководством мастера спорта России Александра Шамсудинова. Сейчас парень представляет школу бокса Санкт-Петербурга.

В мэрии добавили, что в Челябинске Всеволод добился впечатляющих высот. Он стал многократным победителем всероссийских соревнований, победителем первенств России среди юниоров, победителем международного турнира «Матч четырёх стран», двукратным победителем первенства Европы, серебряным призёром первенства мира среди молодёжи. Кроме того, боксёр выполнил нормативы мастера спорта России и мастера спорта международного класса.

Ранее Владимир Путин отметил государственными наградами четырёх южноуральцев.

Узнать больше по теме
Ракета «Буревестник»: уникальное оружие с ядерным двигателем на службе ВС РФ
Настоящий прорыв в российской военной технологии, ракета «Буревестник» сочетает неограниченную дальность и маневренность для обхода любых ПРО. Разработанная как ответ на глобальные угрозы, она сочетает черты стратегической бомбы и невидимого дрона. Собрали главную информацию о разработке российских ученых.
Читать дальше