Владимир Путин вручил медаль воспитаннику челябинской спортшколы

Торжественная церемония награждения состоялась в Екатерининском зале Кремля 22 апреля. В ходе мероприятия глава государства наградил победителей чемпионатов мира по боксу и представителей Федерации бокса России.
— Всеволод Шумков — чемпион мира по боксу 2025 года в весовой категории до 60 килограммов, мастер спорта России международного класса, — рассказали в администрации Челябинска. — В спортшколе «Буревестник» он тренировался под руководством мастера спорта России Александра Шамсудинова. Сейчас парень представляет школу бокса Санкт-Петербурга.
В мэрии добавили, что в Челябинске Всеволод добился впечатляющих высот. Он стал многократным победителем всероссийских соревнований, победителем первенств России среди юниоров, победителем международного турнира «Матч четырёх стран», двукратным победителем первенства Европы, серебряным призёром первенства мира среди молодёжи. Кроме того, боксёр выполнил нормативы мастера спорта России и мастера спорта международного класса.
Ранее Владимир Путин отметил государственными наградами четырёх южноуральцев.