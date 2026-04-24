Жительницу Магадана лишили гражданства за антироссийские посты

Уроженку Сумской области, проживавшую в Магадане, лишили российского гражданства, сообщили «РИА Новости» в правоохранительных органах.

Уроженку Сумской области, проживавшую в Магадане, лишили российского гражданства, сообщили «РИА Новости» в правоохранительных органах.

44-летняя женщина получила гражданство России в 2019 году в упрощенном порядке и более пяти лет жила в Магадане. По словам собеседника агентства, ее лишили гражданства за действия, создающие угрозу национальной безопасности, а также за антироссийские высказывания в интернете и среди местных жителей.

Теперь женщине придется вернуться на родину.

РБК обратился за комментарием в МВД по Магаданской области, в МВД России.

Ранее управления МВД в Москве, Подмосковье, Тверской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области вынесли решения о лишении приобретенного российского гражданства за преступления. По каким именно статьям были совершены преступления, в ведомстве не уточнили. Лиц, которых лишили приобретенного гражданства, после отбывания наказания в местах лишения свободы выдворят из России, добавили в МВД.

В 2025 году президент Владимир Путин подписал документ, согласно которому в России будут лишать приобретенного гражданства за убийства, изнасилования детей, пропаганду терроризма и сотрудничество с другими странами против безопасности России.

