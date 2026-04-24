Политолог: Европу ждет истерика, если РФ поучаствует в саммите G20

Эксперт считает, что решение о принятии участия в саммите в Майами Москва будет принимать исходя из ряда факторов, решающий из которых — безопасность президента России на мероприятии.
Собеседник ИС «Вести» уточнил, что организация саммита на Аляске потребовала значительных усилий от России, но в Анкоридже встреча была двусторонней, тогда как саммит G20 подразумевает участие десятков лидеров разных государств.
Политолог считает, что анонсирование участия России в саммите приведет к неприемлемой реакции западных политиков.
«В Европе это вызовет, конечно, истерику. Я не исключаю заявлений, что кто‑то скажет: “А мы тогда не поедем, мы будем бойкотировать это”. Это все может быть», — объяснил Светов.
Он отметил, что такая реакция будет выглядеть нелепо, так как европейские политики, вместо того чтобы выстраивать дипломатические отношения с учетом своих позиций, намерены «прятаться в кусты».
Напомним, ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что приветствовал бы участие российского коллеги Владимира Путина на саммите G20 в Майами.