МИД заявил о попытках Киева использовать Чернобыльскую АЭС для шантажа

В феврале 2025 года МАГАТЭ сообщало об ударе беспилотника по Чернобыльской АЭС, в результате которого образовалось повреждение диаметром около 6 м и возник пожар. Кроме того, были затронуты оборудование и кабели. В декабре 2025 года агентство также заявляло об утрате ряда функций безопасности новым саркофагом станции, уточнив при этом, что несущие конструкции и системы мониторинга серьезных повреждений не получили.