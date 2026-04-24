МИД заявил о попытках Киева использовать Чернобыльскую АЭС для шантажа

Москва видит, как украинские власти пытаются использовать ситуацию вокруг Чернобыльской АЭС как элемент ядерного шантажа, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга, передает ТАСС.

Источник: РБК

Она отметила, что речь идет о действиях, которые, по ее словам, наносят ущерб самой Украине.

В конце марта постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов допустил организацию Украиной провокаций на Чернобыльской АЭС, хотя отметил, что пока признаков наличия таких планов у Киева нет.

В феврале 2025 года МАГАТЭ сообщало об ударе беспилотника по Чернобыльской АЭС, в результате которого образовалось повреждение диаметром около 6 м и возник пожар. Кроме того, были затронуты оборудование и кабели. В декабре 2025 года агентство также заявляло об утрате ряда функций безопасности новым саркофагом станции, уточнив при этом, что несущие конструкции и системы мониторинга серьезных повреждений не получили.

Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
