Россия и Украина обменялись пленными по формуле «193 на 193»

Россия и Украина провели второй за месяц раунд обмена пленными. В результате российская сторона вернула 193 военнослужащих, столько же были переданы украинской стороне, сообщило Минобороны.
О состоявшемся обмене сообщил и президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, украинской стороне были переданы военнослужащие ВСУ, бойцы Нацгвардии и Нацполиции, а также пограничники.
Предыдущий раунд обмена состоялся две недели назад в преддверии праздника Пасхи. Он прошел по формуле «175 на 175». Помимо военных стороны передали друг другу по семь гражданских. В Россию тогда вернулась последняя группа жителей Курской области: пять женщин и двое мужчин, все из Суджанского района.
За два дня до возвращения пленных Россия и Украина провели обмен телами погибших военных. Как рассказал РБК представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции на Украине депутат Госдумы Шамсаил Саралиев, украинской стороне были переданы 1 тыс. погибших военных, российской — 41 тело.