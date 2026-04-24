Россия и Украина обменялись пленными по формуле «193 на 193»

России были переданы 193 военнослужащих. Аналогичное число военных возвращены Украине. Это второй за месяц раунд обмена пленными.

Источник: РБК

Россия и Украина провели второй за месяц раунд обмена пленными. В результате российская сторона вернула 193 военнослужащих, столько же были переданы украинской стороне, сообщило Минобороны.

Содействие при возвращении пленных оказали ОАЭ и США. Сейчас российские военные находятся на территории Белоруссии, где им оказывается психологическая и медицинская помощь, добавили в ведомстве. Позднее всех доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации.

О состоявшемся обмене сообщил и президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, украинской стороне были переданы военнослужащие ВСУ, бойцы Нацгвардии и Нацполиции, а также пограничники.

Предыдущий раунд обмена состоялся две недели назад в преддверии праздника Пасхи. Он прошел по формуле «175 на 175». Помимо военных стороны передали друг другу по семь гражданских. В Россию тогда вернулась последняя группа жителей Курской области: пять женщин и двое мужчин, все из Суджанского района.

За два дня до возвращения пленных Россия и Украина провели обмен телами погибших военных. Как рассказал РБК представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции на Украине депутат Госдумы Шамсаил Саралиев, украинской стороне были переданы 1 тыс. погибших военных, российской — 41 тело.

Узнать больше по теме
ОАЭ: ближневосточная монархия, известная на весь мир
Объединенные Арабские Эмираты — государство на Ближнем Востоке, которое за несколько десятилетий прошло путь от пустынных поселений до одного из самых богатых и влиятельных центров мировой экономики. Сегодня ОАЭ ассоциируются с небоскребами, финансовыми рынками, нефтяными доходами и международной дипломатией. В материале — самое важное по теме.
Читать дальше