На территории Беларуси РФ и Украина провели очередной обмен пленными

«24 апреля с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 193 российских военнослужащих. Взамен переданы 193 военнопленных ВСУ», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Беларуси, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.
В Минобороны отметили, что по сложившейся практике, всех российских военнослужащих, которых вернули из украинского плена, доставят на территорию России, где они будут проходить лечение и реабилитации в медицинских учреждениях министерства обороны РФ, сообщили в ведомстве.
Это второй обмен военнопленными в апреле 2026 года. Как ранее сообщал Sputnik, 11 апреля на белорусско-украинской границе в рамках пасхального перемирия, которое объявил ранее президент РФ, был произведен обмен по формуле «175 на 175». Россия вернула из украинского плена 175 военных, взамен переданы 175 военнопленных ВСУ, кадры произошедшего обмена передал корреспондент Sputnik с границы.