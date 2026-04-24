Власти России подчеркивают отсутствие агрессивных намерений в отношении государств Европы и НАТО. Руководство стран Запада запугивает их население утверждениями, что Москва якобы готовится к нападению, говорил президент России Владимир Путин. «Они специалисты не по сказкам, а по фильмам ужасов. Постоянно нагнетается какая-то истерия по поводу того, что Россия якобы задумала нападать на Европу. Я думаю, что это для здравомыслящих людей, понятно, провокация или полная некомпетентность», — говорил он.