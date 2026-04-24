Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о риске скорого «нападения России» на страну НАТО. Об этом он заявил изданию Financial Times.
«Это действительно серьезно. Я говорю о краткосрочных перспективах, скорее о месяцах, чем о годах», — сказал он.
Польский премьер сообщил, что хотел бы быть уверенным в «жесткой и однозначной» реакции союзников, «если что-то случится». «Моя нынешняя одержимость и моя миссия — это реинтеграция Европы. Это означает общую оборону, общие усилия по защите наших восточных границ», — сказал он.
Власти России подчеркивают отсутствие агрессивных намерений в отношении государств Европы и НАТО. Руководство стран Запада запугивает их население утверждениями, что Москва якобы готовится к нападению, говорил президент России Владимир Путин. «Они специалисты не по сказкам, а по фильмам ужасов. Постоянно нагнетается какая-то истерия по поводу того, что Россия якобы задумала нападать на Европу. Я думаю, что это для здравомыслящих людей, понятно, провокация или полная некомпетентность», — говорил он.
По мнению Туска, ЕС должен стать «настоящим альянсом» для защиты Европы. Для этого ему следует пересмотреть свой основополагающий договор, определив способы, которыми страны будут поддерживать друг друга в случае нападения, пояснял он. Сейчас этого в документе не прописано, страны принимают решение самостоятельно.
Путин называл утверждения о планах России напасть на НАТО «невероятной ложью», но отмечал готовность ответить на милитаризацию стран Европы. Потенциальный ответ, по словам российского президента, «будет очень убедителен». Однако Россия, подчеркивал он, «никогда не инициировала военное противостояние», поскольку считает его «бессмысленным».