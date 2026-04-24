Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: премьер Санчес отреагировал на планы США «наказать» Испанию

Премьер-министр Испании Педро Санчес отмахнулся от сообщений о том, что США могут «отстранить» Испанию от членства в НАТО.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Агентство Bloomberg передает, что Санчес в пятницу пообещал продолжить сотрудничество с союзниками по НАТО, и опроверг сообщение о том, что официальные лица США рассматривают возможность исключения его страны из Североатлантического альянса из-за позиции Мадрида по войне в Иране.

Меня это не беспокоит. Испания комментирует не электронные письма, а официальные документы и позицию США в данном случае.

Педро Санчес
премьер-министр Испании

Ранее агентство Reuters сообщило, что Пентагон рассматривает варианты «наказания» союзников по НАТО за их недостаточную поддержку США в войне против Ирана. При этом Reuters ссылалось на электронные письма Пентагона и неназванного американского чиновника. В числе возможных вариантов Министерство обороны США якобы рассматривало отстранение Испании от членства в альянсе. Санчес на это ответил, что Испания остается «верным членом» альянса.

Это не обсуждается — мы выполняем свои обязательства, мы являемся лояльным партнером. Позиция правительства Испании ясна: полное сотрудничество с союзниками, но всегда в рамках международного права.

Педро Санчес
премьер-министр Испании

Bloomberg подчеркивает, что исключение страны из НАТО или приостановление ее членства не предусмотрено правилами военного блока. Устав альянса предполагает только добровольный выход, для чего требуется уведомление за один год, напоминает Politico.

«Трудно сказать, насколько серьезно следует относиться к таким электронным письмам — своего рода идеологическому троллингу», — сказала Оана Лунгеску, бывший представитель НАТО. По мнению Bloomberg, США могут попытаться помешать испанским чиновникам занимать руководящие должности в альянсе. Но Лунгеску считает, что США будет трудно добиться этого, так как члены НАТО недавно согласовали кадровые изменения, которые будут действовать до 2029 года, и для возобновления переговоров по этому вопросу потребуется согласие всех членов блока.

