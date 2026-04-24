СМИ: премьер Санчес отреагировал на планы США «наказать» Испанию

Меня это не беспокоит. Испания комментирует не электронные письма, а официальные документы и позицию США в данном случае.
Ранее агентство Reuters сообщило, что Пентагон рассматривает варианты «наказания» союзников по НАТО за их недостаточную поддержку США в войне против Ирана. При этом Reuters ссылалось на электронные письма Пентагона и неназванного американского чиновника. В числе возможных вариантов Министерство обороны США якобы рассматривало отстранение Испании от членства в альянсе. Санчес на это ответил, что Испания остается «верным членом» альянса.
Это не обсуждается — мы выполняем свои обязательства, мы являемся лояльным партнером. Позиция правительства Испании ясна: полное сотрудничество с союзниками, но всегда в рамках международного права.
Bloomberg подчеркивает, что исключение страны из НАТО или приостановление ее членства не предусмотрено правилами военного блока. Устав альянса предполагает только добровольный выход, для чего требуется уведомление за один год, напоминает Politico.
«Трудно сказать, насколько серьезно следует относиться к таким электронным письмам — своего рода идеологическому троллингу», — сказала Оана Лунгеску, бывший представитель НАТО. По мнению Bloomberg, США могут попытаться помешать испанским чиновникам занимать руководящие должности в альянсе. Но Лунгеску считает, что США будет трудно добиться этого, так как члены НАТО недавно согласовали кадровые изменения, которые будут действовать до 2029 года, и для возобновления переговоров по этому вопросу потребуется согласие всех членов блока.