Китай ввел санкции против компаний из ЕС из-за помощи Тайваню

Министерство коммерции Китая включило семь аэрокосмических компаний ЕС в список подлежащих экспортному контролю, сообщает South China Morning Post. Согласно заявлению китайского ведомства, этим компаниям запрещено получать товары «двойного назначения» из Китая.
Как пишет издание, причиной введения санкций стало военное сотрудничество этих компаний с Тайванем. Речь идет о бельгийском производителе огнестрельного оружия FN Herstal и его материнской компании FN Browning Group, а также о крупных европейских оборонных подрядчиках, аэрокосмических исследовательских институтах и компаниях, занимающихся спутниковой разведкой.
SCMP отмечает, что это произошло после того, как ЕС ввел санкции против 27 компаний из материкового Китая и Гонконга, обвинив их в том, что они либо помогают России и Белоруссии обходить западные санкции, либо напрямую поставляют беспилотники и комплектующие для использования на поле боя на Украине.
«Следует подчеркнуть, что в санкционный список Китая включено лишь небольшое количество связанных с вооруженными силами ЕС организаций, которые участвовали в продаже оружия Тайваню или вступали в сговор с Тайванем», — цитирует SCMP заявление Министерства коммерции Китая.
Ранее The Guardian сообщила, что Китай стал оказывать скоординированное дипломатическое давление на европейские страны, призывая их не впускать тайваньских политиков и не выдавать им визы. По словам европейских чиновников, Китай по-своему интерпретирует Шенгенский пограничный кодекс и другие нормы ЕС, согласно которым нельзя впускать граждан третьих стран, которые «рассматриваются как угроза … международным отношениям любого из государств-членов».
